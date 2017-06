Lotta al razzismo: sempre più star Nfl seguono l'esempio di Colin Kaepernick

Un gesto forte, clamoroso, che a molti ha ricordato il podio dei 200 metri delle Olimpiadi di Città del Messico con i celebri guanti neri e pugni chiusi di Smith e Carlos: Colin Kaepernick, quarterback dei San Francisco 49ers e stella del football americano, si è rifiutato di alzarsi in piedi durante l'esecuzione dell’inno nazionale per stigmatizzare le violenze razziali compiute dalla polizia. "Non posso alzarmi in piedi e mostrarmi orgoglioso di ciò che rappresenta la bandiera di una nazione che opprime gli afroamericani e la gente di colore" ha spiegato Kaepernick e il suo esempio è stato prontamente seguito da altri giocatori come il linebacker di Denver Brandon Marshall.