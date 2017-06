Lo spettacolo della Nfl in esclusiva su Premium: 4 match nel weekend

È sempre sui campi NFL. Non manca mai. E' lo spettacolo. Ogni partita regala momenti da sottolineare. Ricezioni spettacolari, corse acrobatiche, lanci da ricordare. E guai a dimenticare i placcaggi da togliere il fiato. Insomma lo show è garantito. Naturalmente anche su Premium, soprattutto questa settimana con quattro partite in diretta a partire dalla notte tra giovedì e venerdì tra Baltimore e Cleveland, a caccia della prima vittoria stagionale, fino alla grande serata di domenica con quasi dieci ore di diretta fino all'alba.



Si parte con Philadelphia che dovrà frenare il fenomenale attacco degli Atlanta Falcons, per proseguire con i Dallas Cowboys, sette vittorie in fila, che devono superare l’esame Pittsburgh. E poi fino all’alba come si può perdere lo scontro tra New England e Seattle, riedizione del Super bowl di due anni fa. Tom Brady vs Russell Wilson. Insomma se le difese vincono i titoli, gli attacchi fanno vendere i biglietti. L’unica certezza è che difficilmente si potrà trovare di meglio di quanto offre Premium in una settimana a tutta NFL. Roba da stropicciarsi gli occhi, ma soprattutto riservata esclusivamente a chi ama lo spettacolo, a chi vuole divertirsi.

Di seguito la programmazione su Premium Sport HD e PREMIUM SPORT 2 HD:

“Baltimora Ravens-Cleveland Browns” in diretta alle ore 2.25 (notte tra giovedì 10 e venerdì 11) e in replica alle ore 21.00 di venerdì 11 novembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Federico Mastria



“Philadelphia Eagles-Atlanta Falcons” in diretta alle ore 19.00 domenica 13 novembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta



“Pittsburgh Steelers-Dallas Cowboys” in diretta alle ore 22.25 domenica 13 novembre

Telecronaca italiana: Federico Mastria, Matteo Gandini



“New England Patriots-Seattle Seahawks” in diretta alle ore 2.30 (notte tra domenica 13 e lunedì 14) e in replica alle ore 21.00 di lunedì 14 novembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta

GABRIELE CATTANEO