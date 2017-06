Lo spettacolo della Nfl in esclusiva su Premium: 3 sfide nel weekend

Venerdì 18, domenica 20 e lunedì 21 novembre 2016, torna lo spettacolo dell’NFL, la massima lega statunitense di football americano di cui Premium detiene i diritti di trasmissione in esclusiva con commento in italiano per i prossimi due anni.



Gli abbonati alla pay tv di Mediaset potranno assistere a tre match settimanali della regular season. Nel dettaglio:

- VENERDI’: in diretta in Italia alle ore 02.30 in lingua originale e in replica in sintesi il giorno dopo in prima serata con telecronaca esclusiva in italiano

- DOMENICA IN SECONDA SERATA: in diretta in Italia alle ore 22.30 in esclusiva e in HD con telecronaca in italiano e in replica il giorno dopo alle ore 18.00

- LUNEDI’: in diretta in Italia alle ore 02.30 in lingua originale e in replica in sintesi il giorno dopo in prima serata con telecronaca esclusiva in italiano



Inoltre, in diretta tutti i playoff e la finale-evento del campionato, il cinquantunesimo Super Bowl della storia americana che si disputerà il 5 febbraio 2017 all’NRG Stadium di Houston, in Texas.



Infine, una curiosità: Premium Sport ha commissionato alla band degli Overtures la realizzazione di un brano che diventasse la colonna sonora delle serate NFL in programma sulla pay tv. Il risultato è “Through the Storm”, che accompagnerà gli appassionati di football americano per tutta la stagione.





Di seguito la programmazione su Premium Sport HD e PREMIUM SPORT 2 HD:

“Carolina Panthers-New Orleans Saints” in diretta alle ore 2.25 (notte tra giovedì 17 e venerdì 18) e in replica alle ore 21.00 di venerdì 18 novembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Federico Mastria



“Seattle Seahawks-Philadelphia Eagles” in differita alle ore 23.30 di domenica 20 novembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta



“Washngton Redskins-Green Bay Packers” in diretta alle ore 2.30 (notte tra domenica 20 e lunedì 21) e in replica alle ore 00.00 di lunedì 21 novembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta