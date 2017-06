Jarryd Hayne, che gaffe: parte video hot davanti agli studenti

Jarryd Hayne, giocatore di rugby XII australiano (ma con trascorsi in Nfl con la maglia dei 49ers) ha vissuto una mattinata davvero imbarazzante in un liceo nel Queensland. Hayne stava parlando di cyber-sicurezza davanti a una platea di circa 200 studenti quando, sullo schermo, è partito un video hot tra l'imbarazzo di ragazzi e insegnanti.



"E' stato imbarazzante, ho spento subito il mio smartphone" ha detto la stella dei Gold Coast Titans mentre gli organizzatori hanno chiarito: "Le immagini arrivavano da un Samsung, mentre Hayne possiede un'iPhone: evidentemente qualche burlone ha approfittato del discorso sulle reti wi-fi pubbliche per trasmettere quel video".

Jarryd Hayne has been caught up in an embarrassing gaffe at a Queensland high school. #9News https://t.co/80J1j7hVdM — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) 7 novembre 2016