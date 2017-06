I Dallas Cowboys volano con Prescott, campione e bravo ragazzo

Non è soltanto la stella nascente della NFL, ma anche un bravo ragazzo. Dak Prescott sta conquistando tutti. Innanzitutto per quanto è in grado di fare sul campo. Le nove vittorie consecutive dei Dallas Cowboys portano soprattutto la sua firma. I texani saranno protagonisti del giorno del ringraziamento e su Premium Sport domani sera a partire dalle 22.30 contro i Washington Redskins. Sfida che sarà segUita da Indianapolis-Pittsburgh con inizio alle 2.30.



Negli ultimi giorni i tifosi di tutta America sono rimasti colpiti da un semplice gesto. A bordo campo Prescott getta un bicchiere di carta, ma non centra il cestino e con spirito ecologico si alza e lo raccoglie. Niente di eclatante, ma certamente anomalo nel mezzo di una partita quando i giocatori non badano molto a tenere pulito il bordo campo. Video super cliccato, mentre sui social abbondano le foto del 23enne californiano che, insieme a qualche compagno, serve un pasto caldo alla mensa dei poveri. Insomma bravo e anche buono.

Gabriele Cattaneo