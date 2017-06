Football americano: Gonzalez si mimetizza nella end zone

Alla fine non è servito per portare a casa la vittoria, ma quanto accaduto nel match tra Kansas e Iowa State non si era mai visto prima nella storia del football americano a livello di college. Subito dopo aver subito un touchdown, alla squadra di casa dei Jayhawks viene l'incredibile idea di nascondere un giocatore, LaQuvionte Gonzalez, nella End Zone, che è rossa e blu come la divisa dei Kansas. Il ricevitore si alza all'improvviso, riceve palla e scatta guadagnando molte più yard di quante ne avrebbe prese il compagno che aveva ricevuto il calcio di Iowa. Alla fine niente vittoria, ma il "colpo del camaleonte" ha sicuramente funzionato.