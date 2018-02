Bouchard-John Goehrke, terzo appuntamento al Super Bowl

Tra poche ore gli Stati Uniti si fermeranno per assistere al Super Bowl tra i New England Patriots e i Philadelphia Eagles, una partita importante per milioni di persone, ma in modo particolare per John Goehrke, il giovane ragazzo che, in occasione della finale dello scorso anno, strappò una sorta di appuntamento al buio alla bella tennista Genie Bouchard.

Con la squadra di Tom Brady sotto 21-0, infatti, la Bouchard scrisse su Twitter "Sapevamo che Atlanta avrebbe vinto" e il ragazzo le rispose subito esortandola a scommettere: "Se vincono i Patriots uscirai con me?". La 22enne si dimostrò sicura di sé e controrispose in maniera convinta accettando l'invito. La bella tennista però non aveva fatto i conti con Tom Brady, che guidò i Patriots ad una rimonta incredibile e storica fino al trionfo nel primo supplementare mai giocato in un Super Bowl.

"Mai scommettere contro Tom Brady" scrisse alla fine della partita la Bouchard, che poi uscì effettivamente con il ragazzo andando a vedere la sfida NBA tra Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. Un'uscita 'pubblica' documentata sui social network dei due, che col passare del tempo sono diventati amici. Il 'Twitter Date' è stato replicato e da lì in poi la tennista canadese ha pubblicato spesso sui propri profili foto in compagnia di John Goehrke, sottolineando un rapporto che ormai è andato oltre a quella scommessa.

Una storia che non è sfuggita agli organizzatori della stessa NFL che, in occasione del Super Bowl di quest'anno, hanno deciso di invitare ufficialmente la coppia all'incontro e al Gala della vigilia. I due non ci hanno pensato un attimo ad accettare!