Nfl Super Bowl, che spettacolo a Minneapolis

Gli Stati Uniti si fermano per il 52° Superbowl, l’evento mediaticamente più seguito nel panorama sportivo internazionale. All'US Bank Stadium” di Minneapolis i New England Patriots di Tom Brady sfidano i Philadelphia Eagles per bissare il successo dello scorso anno. Le stelle del pop Justin Timberlake e Pink si sono esibite il primo nell’Halftime Show, la manifestazione di metà gara, e la seconda prima del fischio d’inizio, quando ha intonato l’inno americano.