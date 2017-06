Nfl Super Bowl, Brady e Gisele Bundchen festeggiano al bacio

Dopo il Super Bowl, il bacio di Gisele: doppio successo per Tom Brady, alla quinta finale di Nfl vinta. Il quarterback dei New England Patriots si è sciolto in un lungo bacio con la supermodella brasiliana, con cui è sposato dal 2009 e dalla quale ha avuto i figli Benjamin e Vivian.