Nfl Nfl, Trump all'attacco: "Licenziate chi s'inginocchia"

Dopo aver annunciato su Twitter che Golden State, campione Nba, non è più la benvenuta alla Casa Bianca, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ora si trova a dover fronteggiare il dissenso della Nfl. Trump ha infatti suggerito ai proprietari dei team di licenziare i giocatori che si inginocchiano durante l'inno (in segno di protesta per il trattamento ricevuto dalle persone di colore da parte della polizia) e ai tifosi di uscire dallo stadio in segno di protesta.

Pronta la risposta del Commissioner Nfl, Roger Goodell, che ha sottolineato che le dichiarazioni del presidente sono "divisive e mostrano una mancanza di rispetto per la Nfl". A fargli eco il presidente dei giocatori della Lega, DeMaurice Smith, che ha detto che nessuno dovrebbe essere costretto a "scegliere un lavoro che chieda di sacrificare i propri diritti di opinione". Smith, in una nota, ha aggiunto: "La linea di demarcazione che tutela i diritti di ogni cittadino viene violata quando qualcuno dice: Chiudi il becco e gioca".