Nfl NFL, il vicepresidente Usa Pence abbandona lo stadio

Continua la Guerra Fredda tra la Casa Bianca e il mondo della NFL. L'ultima puntata è andata in scena a Indianapolis, immediatamente prima del match fra i Colts e i San Francisco 49ers: il vicepresidente americano Mike Pence, che era in tribuna per assistere alla partita, ha abbandonato lo stadio dopo che alcuni giocatori si sono inginocchiati durante l'esecuzione dell'inno nazionale, ormai consueta protesta simbolica contro la violenza della polizia ai danni delle minoranze razziali. La stessa protesta che ha provocato un'infinita serie di polemiche col presidente Usa, Donald Trump.

"Ho lasciato la partita dei Colts di oggi perché il presidente Trump e io non onoreremo alcun evento che non rispetta i nostri soldati, la nostra bandiera o il nostro inno nazionale", ha detto Pence in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca e poco dopo attraverso Twitter gli ha fatto eco Donald Trump: "Ho chiesto io al vicepresidente Pence di lasciare lo stadio se i giocatori si fossero inginocchiati mancando di rispetto al nostro Paese. Sono orgoglioso di lui e di sua moglie, Lady Karen".