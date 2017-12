Nfl Nfl, Buffalo-Indianapolis sotto una bufera di neve

Mentre in serie A si rinviano partite per evitare guai (vedi Genoa-Atalanta), in America non basta una bufera di neve a bloccare la Nfl. Buffalo Bills e Indianapolis Colts (finita 13-7 all'overtime) hanno dato vita a un match epico, giocato in uno scenario da film: campo completamente bianco, giocatori a fare da spazzaneve e tifo divertito sugli spalti. Uno spettacolo unico.