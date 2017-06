Nfl Kakà, Lady Gaga, Gisele e...: facce da Super Bowl

L'America si ferma per il 51esimo Super Bowl (in diretta su Premium Sport HD) e all’“NRG Stadium” per la sfida tra Falcons e Patriots accorrono tantissimi vip. Da Kakà a Lady Gaga, protagonista dell'halftime show, sono tante le stelle richiamate in Texas dall'evento dell'anno.