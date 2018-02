Nfl Bouchard-John Goehrke, terzo appuntamento al Super Bowl

I due si sono conosciuti proprio in occasione della scorsa finale NFL, quando la tennista perse una scommessa e mantenne la parola uscendo, in una sorta di appuntamento al buio, col giovane ragazzo. A un anno di distanza il loro rapporto si è consolidato e saranno presenti in coppia alla sfida tra New England Patriots e Philadelphia Eagles.