Nfl Bouchard, hai giocato d'azzardo: ora John ti ha stregata

Conoscete Eugenie Bouchard? Il fatto che sia all'82° posto del ranking Wta non vi spinga a ignorarla: la tennista canadese, che in carriera ha vinto un solo torneo (Norimberga 2014) ed è arrivata fino al numero 7 del mondo, di recente ha avuto qualche distrazione di troppo, anche dal mondo della moda. E adesso, chissà, forse anche dall'amore: la 23enne, star dei social per le foto che posta, fa parlare di sé pubblicando un selfie con John Goehrke, studente di Chicago, a distanza di 10 mesi dal primo appuntamento. Quello era nato per scommessa, ovviamente via social, durante il Superbowl giocato a febbraio: "Lo sapevo che avrebbe vinto Atlanta", scrisse lei durante il match. John lanciò la sfida: "Esci con me se perde?". E la Bouchard rispose: "Certo". Poi i Patriots rimontarono e i due si sono visti la prima volta a una gara di Nba tra Brooklyn e Milwaukee. Evidentemente, quella volta John deve aver fatto colpo: il selfie è stato scattato sul divano di casa Bouchard...