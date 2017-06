Nfl Anche la Juventus si prepara al Super Bowl, ecco la divisa

L'attesa per il Super Bowl cresce di giorno in giorno. La sfida tra i New England Patriots e gli Atlanta Falcons sarà trasmessa su Premium Sport dalle ore 00.10 (notte tra domenica 5 e lunedì 6) in diretta, in alta definizione e, in esclusiva, con telecronaca in italiano. All'appuntamento vorrebbero partecipare in tanti: la Juventus ha pubblicato sul proprio profilo Facebook le immagini della nuova divisa realizzata per l'occasione e il seguente essaggio: "Domenica giochiamo a Torino, ma se fossimo a Houston...".