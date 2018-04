Nfl "Wembley in vendita: un miliardo dalla... Nfl"

Esclusiva del Sun: Wembley in vendita. Secondo il tabloid britannico, il celebre stadio di Londra, dove gioca attualmente il Tottenham in attesa della costruzione del nuovo White Hart Lane e dove gioca la nazionale inglese, sarà ceduto dalla Football Association a Shahid Khan per introiti complessivi pari a un miliardo di sterline, circa un miliardo e centocinquanta milioni di euro al cambio attuale, di cui poco più della metà derivanti dalla vendita diretta e altri legati agli eventi. Il magnate americano di origine pakistana, proprietario del Fulham e dei Jacksonville Jaguars, è interessato a un impianto di proprietà non per lo storico club inglese in procinto di tornare in Premier, ma proprio per la Nfl, perché vorrebbe che la sua franchigia giocasse le gare interne fuori dagli Stati Uniti. In tal modo la nazionale inglese potrebbe continuare a giocare a Wembley in tutti i periodi dell'anno, tranne che ad ottobre e novembre, quando la stagione del football americano è in corso.