Nfl #NFL, la protesta si allarga: scendono in campo anche i proprietari.

Negli Stati Uniti dilaga la protesta degli atleti professionisti contro Donald Trump. In tutti i campi - dal football Nfl al baseball Mlb, passando per il basket Nba - i giocatori si sono inginocchiati durante l'inno nazionale, dopo che il presidente Trump aveva suggerito ai proprietari delle franchigie di licenziare i giocatori che lo facevano. "E ora licenziateci tutti", è diventato il motto di questa simbolica protesta. In particolare nella Nfl le intere squadre di Pittsburgh, Tennessee e Seattle sono rimaste in spogliatoio durante l’inno nazionale e la maggioranza dei patron delle franchigie ha solidarizzato con prese di posizione ufficiali, rimarcando l’importanza della libertà di pensiero. La signora Ford, proprietaria dei Lions, e Snyder, n°1 dei Redskins, hanno addirittura partecipato alla protesta de loro dipendenti.