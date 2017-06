Wolff tuona: "Hamilton ha ignorato gli ordini di scuderia"

Nel day after, Toto Wolff rompe il silenzio. Ed è come un tuono che squarcia il cielo. Messo da parte lo champagne che ha innaffiato la vittoria del mondiale di Nico Rosberg, il boss della casa tedesca si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.



La scintilla che ha fatto scoppiare l'incendio è avvenuta durante gli ultimi giri del Gran Premio. Hamilton è in testa alla gara, seguono nell'ordine Rosberg, Vettel e Verstappen. Il fenomeno inglese sceglie allora di giocarsi tutte le carte. Fino alla fine. In ballo c'è un titolo mondiale. Lewis rallenta, rallenta, giro dopo giro. La strategia è palese. Cercare di far riavvicinare gli inseguitori alla Mercedes di Nico, sperando in un doppio sorpasso. Con un quarto posto del tedesco, infatti, il Mondiale andrebbe al britannico. Dai box intervengono. "Lewis questa è un'istruzione, devi alzare il ritmo sennò rischiamo di perdere la gara". A parlare è Paddy Love: ordine di scuderia. La riposta di Hamilton non si fa attendere: "Sto perdendo il mondiale, posso anche perdere il GP". Mai banale.



Il team manager austriaco ha voluto mettere i puntini sulle i. "Lewis poteva andarsene da solo per dimostrare di essere il più veloce, oppure tentare di rallentare Nico come ha fatto. Mi ritrovo in entrambi i ragionamenti, ma negli anni la nostra filosofia è sempre stata quella di non interferire sui piloti finché eravamo in grado di assicurarci la vittoria, e se avessimo avuto altre regole avremmo magari vinto meno GP e corso il rischio di perdere dei campionati. Qui abbiamo calcolato che c’erano delle possibilità di perdere la gara, era una situazione in cui era necessario intervenire, ma Lewis ha deciso di ignorarci. Adesso festeggiamo, ma con calma valuteremo se la cosa costituisce un precedente per il futuro. Ha ignorato un ordine di squadra, quindi ha anteposto i suoi interessi a quelli del team e di tutte le persone che ci lavorano e l'anarchia non può funzionare in alcuna squadra. Sanzioni? Decideremo con calma: possiamo cambiare le nostre regole in futuro, continuare a lasciare i piloti liberi o diventare più duri quando non ci sentiamo rispettati. Vedremo".



Vedremo, appunto. Di sicuro, in casa Mercedes, non festeggeranno tutti.