Valentino Rossi, incidente in motocross: ricoverato a Rimini

Il brutto momento di Valentino Rossi continua: dopo la caduta di Le Mans all'ultimo giro, il Dottore ha vissuto momenti di paura sulla pista di Cavallara, dove stava svolgendo un allenamento di motocross. Valentino, infatti, ha avuto un incidente la cui dinamica non è stata ancora chiarita. Stando a quanto riporta l'Ansa, si è rialzato subito ed è tornato a casa a Tavullia, decidendo poi di raggiungere l'ospedale di Rimini in auto.



Le conseguenze, però, non sono state lievissime, per quanto Rossi non abbia nulla di particolarmente grave e "non riporti fratture", come recita il bollettino: il pilota italiano - si legge sulla nota pubblicata dalla Yamaha - ha rimediato un trauma toracico e addominale.



Valentino è cosciente e parla, ma i medici dell'ospedale 'Infermi' di Rimini hanno comunque deciso di tenerlo in osservazione nel Reparto di rianimazione, ma solo per motivi di privacy e riservatezza. Con lui ci sono i genitori.