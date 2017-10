Un weekend Mondiale: Hamilton e Marquez campioni se...

Molto dipenderà dalle Rosse. Ci sono soltanto la Ferrari di Vettel e la Ducati di Dovizioso tra Lewis Hamilton, Marc Marquez e la festa per il titolo mondiale. L'inglese della McLaren e lo spagnolo della Honda hanno già messo lo champagne in frigorifero, domenica entrambi possono laurearsi campioni del mondo per la quarta volta in carriera. Dal circuito di Sepang in Malesia, a quello di Città del Messico: la festa esplode se...

Marquez:

Dopo il trionfo a Phillip Island, lo spagnolo ha 33 punti di vantaggio su Dovizioso a due gare dal termine del campionato. Marquez diventa campione del mondo per la quarta volta in carriera in MotoGp se:

- Vince

- Arriva 2°

- Arriva 3° o 4° e Dovizioso non vince

- Arriva 5°, 6°, 7° o 8° e Dovizioso non arriva tra i primi 2

- Arriva 9°, 10° o 11° e Dovizioso non arriva sul podio

- Arriva 12° o 13° e Dovizioso non arriva tra i primi 4

- Arriva 14° e Dovizioso non arriva tra i primi 5

- Arriva 15° e Dovizioso non arriva tra i primi 6

- Non va a punti e Dovizioso non arriva tra i primi 7

Hamilton:

L'inglese ha 66 punti di vantaggio su Vettel a tre gare dal termine e dunque salvo sorprese dovrebbe festeggiare già in Messico. Hamilton diventa campione del mondo per la quarta volta se:

- Arriva almeno quinto indipendentemente dal risultato di Vettel

- Arriva sesto e Vettel non vince

- Arriva settimo e Vettel non vince

- Arriva ottavo e Vettel non vince

- Arriva nono e Vettel non vince

- Arriva decimo e Vettel fa terzo o peggio

-Non fa punti e Vettel fa terzo o peggio