Tragedia al Rally Legend: auto sulla folla, c'è una vittima

Drammatico incidente durante le ultime prove speciali della 14esima edizione del Rally Legend a San Marino, dove una Renault Clio è uscita di strada ed ha travolto alcune persone, uccidendo un uomo di 57 anni e ferendo altre otto persone, tra cui una donna che è in condizioni disperate. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe perso il controllo in curva a causa dell'asfalto bagnato travolgendo la folla. Il bilancio parla di un morto e di altri otto feriti, di cui quattro in codice rosso. La gara è stata sospesa per permettere i soccorsi e per decisione degli Organizzatori e della Direzione di Gara, la gara è stata dichiarata conclusa con l’arrivo di tutte le vetture al Riordinamento.

Il dramma è accaduto verso mezzogiorno in via Gino Giacomini, ma la dinamica è ancora da ricostruire. Quando è stata travolta dall’auto in corsa, la vittime si trovava insieme ad altri spettatori vicino ad un trattore che aveva posizionato le balle di paglia per garantire la sicurezza sul tracciato di gara.

IL COMUNICATO DELL'ORGANIZZAZIONE

A seguito di un incidente di gara, avvenuto nella tappa di oggi domenica 9 ottobre, alle ore 11.56 circa, sulla prova speciale “San Marino 1”, ed occorso alla vettura n. 44 Bonaso Enrico – Palazzi Alice (Renault Clio Maxi), autori di una uscita di strada nella quale urtavano le rotoballe poste a protezione di una via di fuga, rimanevano coinvolti alcuni spettatori, situati dietro alle rotoballe stesse. La Direzione di gara disponeva l’immediata sospensione della prova speciale e ordinava che tutti i mezzi di soccorso in servizio sulla prova stessa, raggiungessero il luogo dell’incidente. Uno degli spettatori coinvolti, le cui generalità non sono ancora note, decedeva sul colpo. Gli altri feriti, immediatamente soccorsi dalle ambulanze e dal personale medico in servizio sulla prova, sono stati trasferiti in ospedale. Per decisione degli Organizzatori e della Direzione di Gara, il 14° Rallylegend è stato dichiarato concluso dopo la prova speciale “San Marino 1”, con l’arrivo di tutte le vetture al Riordinamento.

IL VIDEO