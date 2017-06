Tragedia al Rally di Montecarlo: spettatore travolto e ucciso

Dramma all'85° Rally di Montecarlo. Nella prima speciale di Entrevaux-Ubraye la Hyundai i20 Wrc di Hayden Paddon è uscita di strada a causa del ghiaccio, travolgendo uno spettatore che è morto. Il pilota ha commentato su Twitter l'accaduto: "Sono enormemente rattristato per l'incidente di oggi e i miei pensieri sono per la famiglia e gli amici della persona coinvolta. È difficile dire di più al momento perché siamo scioccati per quello che è successo. Mi dispiace per la famiglia, per i tifosi e per il nostro sport". La Hyundai ha deciso di ritirare la vettura numero 4.

It's difficult to say much more at the moment as we are in shock with what has happened. I'm sorry for the family, the fans & our sport! p2