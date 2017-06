Suzuka, Rosberg beffa Hamilton e fa la pole: Raikkonen è terzo

Con un grandissimo giro finale (1’30”647) Nico Rosberg beffa il compagno di squadra e rivale Lewis Hamilton per soli 13 millesimi, stampa la pole position nel Gp di Suzuka della Formula 1 e completa per la decima volta in stagione una prima fila targata interamente Mercedes. Dietro i due leader del Mondiale (ottava pole stagionale per Rosberg, che raggiunge Hamilton), molto vicine, ci sono le Ferrari con Raikkonen che centra un ottimo terzo posto con soli tre decimi di ritardo e Vettel subito dietro il finlandese. Il tedesco della Rossa partirà però dalla settima posizione a causa della penalità ricevuta per la partenza col botto in Malesia. Dalla quarta posizione partirà quindi Verstappen, mentre il vincitore di Sepang Daniel Ricciardo (5°) inizierà il GP dalla terza fila di fianco a Perez.