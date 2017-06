Superbike, sulla moto di Giugliano compare... Mattia

A Magny Cours, Davide Giugliano ha un motivo in più per puntare al podio dopo la caduta in gara-2 in Germania. Settimana scorsa, infatti, il pilota Ducati è diventato papà di Mattia e, per l'occasione, ha scelto di festeggiare attaccando un adesivo alla sua moto. "Papà orgoglioso" si legge su Twitter, il modo migliore per dimenticare anche il trauma alla spalla (eredità della scivolata al Lausitzring).