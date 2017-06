Superbike, Rea vince sotto la pioggia e torna a +47

Jonathan Rea (Kawasaki) reagisce da campione alla disfatta in gara-1 del Lausitzring, vince in gara-2 e rimette tra se stesso e Tom Sykes (Kawasaki) 47 punti di distacco in classifica mondiale di Superbike. Gara piuttosto travagliata per le condizioni meteo, partita 40 minuti dopo e ridotta a 16 giri proprio per le precarie condizioni della pista a causa del nubifragio che si è scatenato sopra il tracciato tedesco. Rea parte bene e non concede spazio ai rivali, molti dei quali traditi dalla pista bagnata. Tra questi proprio Sykes che cade al primo giro, si rialza ma non riesce ad andare oltre al 12° posto. La lista dei ritirati comprende anche Davide Giugliano (in lotta per il secondo posto), Savadori, Lowes, Torres e Reiterberger.



La lotta per il podio ha quindi premiato Alex De Angelis, secondo con la sua Aprilia, e Xavi Fores (Ducati), terzo. Quarto Camier (Agusta), miglior piazzamento in stgione, mentre Guintoli (Yamaha) agguanta un ottimo quinto posto considerate le condizioni fisiche. Undicesimo Luca Scassa (Ducati), due posizioni dietro Vizziello (Kawasaki). Prossimo appuntamento venerdì 30 settembre a Magny-Cours.