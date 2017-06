Superbike, Rea trionfa anche in Gara 2: Melandri per terra

Jonathan Rea trionfa ancora ad Assen, conquista la sua settima vittoria in otto gare stagionali e continua imperterrito la marcia verso il terzo titolo Mondiale di Superbike consecutivo. Dopo il successo in Gara 1, Il britannico della Kawasaki domina a lungo anche Gara 2 e nella volata finale contiene gli attachi del compagno di team Tom Sykes, secondo ad appena 25 millesimi.

Terza, ma decisamente più staccata, la Ducati di Chaz Davies, che dopo la clamorosa uscita di scena al penultimo giro in Gara 1, questa volta non è mai in lotta per la vittoria. Ancora peggio va al suo compagno di squadra Marco Melandri, finito a terra, senza conseguenze, durante un duello con Xavi Forés.

Rea festeggia così al meglio le duecento gare in carriera in Superbike, centrando la terza doppietta consecutiva ad Assen e mettendo 64 punti di distanza in classifica dal compagno di team Tom Sykes e addirittura 84 da Chaz Davies. Il mondiale Superbike riparte ora da Imola nel weekend del 12-14 maggio.