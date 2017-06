Superbike, nel 2017 nasce la Supersport 300 per formare giovani talenti

FIM e Dorna hanno annunciato ufficialmente la nascita della Supersport 300, nell'aria da tempo e che affiancherà Supersport, Superstock e Superbike 600 e 1000. La nuova categoria sarà dedicata ai giovani, età minima di 15 anni, e riservata alle moto sportive attualmente dedicate ai giovani in possesso di patente A2: formerà giovani talenti per alimentare le categorie superiori.



Per ora, in attesa dei nuovi modelli che verranno introdotti dal prossimo Intermot di Colonia, la lista di mezzi per la Supersport 300 prevede Honda CBR 500R, Kawasaki Ninja 300, Yamaha YZF-R3 e KTM RC 390. E' previsto un peso minimo per bilanciare le prestazioni delle moto, diverse da loro per frazionamento e cilindrata: 150kg per la CBR, 140 per le bicilindriche da 300cc e 136 per la KTM monocilindrica.



"Questa piattaforma sarà l’ambiente perfetto per sviluppare i talenti del futuro - le parole di Vito Ippolito, presidente della FIM -. L’idea è quella di creare un riferimento che venga seguito dai singoli campionati nazionali. Vorremmo offrire un contesto regolato ed equilibrato in cui i futuri talenti possano crescere, e i costruttori possano accompagnare i giovani talenti nei loro primi passi verso una carriera ai massimi livelli".



"Il concetto è di avere una categoria abbordabile per i giovani. Sarà promossa dai costruttori come un campionato facilmente accessibile, la miglior piattaforma in cui crescere i campioni del futuro" ha confermato Javier Alonso, direttore del Mondiale Superbike.