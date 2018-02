Superbike, Melandri trionfa ancora in Australia

Meraviglioso Melandri. La stagione di Superbike non poteva cominciare meglio: a Phillip Island, nel primo appuntamento del 2018, il pilota della Ducati mette a segno una fantastica doppietta bissando il trionfo ottenuto sabato in gara-1 a diventa così l'italiano più vincente di sempre di questo sport, arrivando a quota 22 successi e superando Max Biaggi che era fermo a 21.



Nel Gp d'Australia Melandri ha battuto in volata Rea, dominatore dell'ultimo Mondiale, precedendolo di appena 21 millesimi, mentre Fores ha chiuso al terzo posto staccato di pochissimo. L'italiano non riusciva a centrare una doppietta sulla stessa pista da Jerez 2014, quasi 4 anni, e ora è naturalmente in testa al Mondiale con 50 punti, seguito da Sykes (33) e Rea (31).