Superbike, Mannequin Challenge anche nel box Kawasaki

La Superbike si ritrova sulla pista di Jerez per i test invernali in vista della prossima stagione, ma a rovinare i piani a team e piloti è arrivata una pioggia intensa che ha costretto quasi tutti ai box. Tempo buttato? Assolutamente no. In casa Kawasaki ne hanno infatti approfittato per cimentarsi nella moda del momento e immobilizzarsi come manichini con Jonathan Rea e Tom Sykes a dare spettacolo con Mannequin Challenge.