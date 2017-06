Superbike in Thailandia, terza vittoria di fila per Rea

E' sempre Jonathan Rea. In Thailandia, nella gara-1 di Superbike il campione in carica porta la sua Kawasaki davanti a tutti per la terza volta in stagione dopo la doppietta in Australia. Il Cannibale parte dalla Superpole e fa subito gara a sè sin dalla prima curva nel caldo del Chang International Circuit. Sul podio anche Chaz Davies (+6.279) che ha guidato la sua Ducati davanti a Sykes (+8.165) e Marco Melandri (+8.239), beffato dal britannico proprio all'ultima curva.



La buona notizia per il pilota italiano è che, viste le regole 2017, partirà in pole position nella gara-2 ma con un Rea così sarà comunque dura vincere la prima gara stagionale.