Superbike, ecco il calendario ufficiale: si parte il 25 febbraio

Saranno 13 le prove del Mondiale Superbike 2017. I motori inizieranno a rombare nel weekend del 24 febbraio a Phillip Island, in Australia, per poi spegnersi il 4 novembre sulla pista di Losail, in Qatar. Due le tappe italiane: la prima a Imola il 13/14 maggio, la seconda a Misano il 17/18 giugno. Assegnata ufficialmente anche la penultima gara, che si terrà sul circuito di Jerez (Spagna) il 21/22 ottobre.

Il calendario ufficiale

26 febbraio - Australia Phillip Island

12 marzo - Thailandia Buri Ram

2 aprile - Spagna Motorland Aragon

30 aprile - Olanda TT Circuit Assen

14 maggio - Italia Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

28 maggio - Regno Unito Donington Park

18 giugno - San Marino Misano World Circuit Marco Simoncelli

09 luglio - USA Laguna Seca Mazda Raceway

20 agosto - Germania Lausitzring

17 settembre - Portogallo Portimao

1 ottobre - Francia Magny Cours

22 ottobre - Spagna Jerez

4 novembre - Qatar Losail