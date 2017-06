Superbike, Davis vince gara-1 a Jerez

Chaz Davies conferma il momento magico (quattro successi nelle ultime 5 gare) e vince gara-1 a Jerez, penultimo appuntamento del mondiale di Superbike. Il pilota della Ducati, partito sesto in griglia, è riuscito a rimontare fino ad avere la meglio su Tom Sykes che ha chiuso secondo. Il leader mondiale Jonathan Rea limita i danni arrivando terzo e mantenendo 44 punti di vantaggio in classifica sul compagno di squadra: il doppio podio consente alla Kawasaki di vincere il mondiale costruttori.



Nicky Hayden (Honda) e Michael van Der Mark (Honda) chiudono quarto e quinto mentre gara negativa per Davide Giugliano, scivolato quasi in contemporanea a Xavi Forés. La top 10 è completata da Guintoli, Camier, Torres, Reiterberger e Brooks.