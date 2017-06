Superbike, Davies vince e Rea cade: Mondiale riaperto

Dopo la pausa di due mesi, la Superbike torna in pista e lo fa con una gara ricca di colpi di scena sul circuito di Lausitzring in Germania. Una gara-1 che ha visto il dominio della Ducati di Chaz Davies, primo con oltre dieci secondi di margine Tom Sykes (Kawasaki), che però coglie punti preziosi in ottica campionato, e Nicky Hayden (Honda). Giornata storta per Jonathan Rea, caduto a 15 giri dalla fine per un problema al cambio e poi costretto a ritirarsi: il suo vantaggio su Sykes è ora di soli 26 punti.



Niente da fare anche per Savadori (Aprilia), grande sorpresa delle libere, e Reiterberger (Bmw). Tra gli italiani, Giugliano chiude settimo nonostante una buona partenza mentre 12° De Angelis (Aprilia) e 15° Scassa (Ducati).