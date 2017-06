Superbike: Davies vince a Jerez, Rea vede il Mondiale

Chaz Davies conferma il buon momento di forma (cinque successi nelle ultime sei prove) vincendo anche gara-2 a Jerez ma esulta anche Jonathan Rea a cui mancano solo due punti per conquistare il mondiale Superbike. Il britannico della Kawasaki chiude secondo, davanti al compagno di squadra e rivale iridato Tom Sykes, terzo. Il titolo è ormai questione di tempo, anche se Sykes ha cercato in tutti i modi di arrivare davanti a Rea, rischiando pure di cadere (e a quel punto il numero 1 avrebbe festeggiato a Jerez).



Bene anche Hayden, quarto e che - assieme all'accoppiata Davies-Ducati - fa ben sperare per la stagione 2017, mentre Giugliano non riesce ad andare oltre la tredicesima posizione. Guintoli (Yamaha) quinto e sesto posto per van der Mark su Honda. Male l'Aprilia: De Angelis cade e si ritira, Savadori chiude decimo.