Superbike, Davies fa il bis a Magny Cours

Dopo il successo in gara-1, Chaz Davies si ripete anche nel secondo round di Superbike a Magny Cours, questa volta sotto il sole. L'inglese della Ducati ha chiuso in rimonta davanti alle Kawasaki di Jonathan Rea e Tom Sykes, con il leader mondiale che allunga in classifica ed ora ha 48 punti di vantaggio sul compagno di scuderia.



Giù dal podio Camier (MV Agusta), van der Mark (Honda), Savadori (Aprilia), Torres (Bmw) e Guintoli (Yamaha). Rimane a secco Alex Lowes, caduto con la Yamaha, e stessa sorte anche per Luca Scassa sulla sua Ducati.