Superbike, Davies azzecca le gomme e vince gara-1 a Magny Cours

Grande vittoria di Chaz Davies in gara-1 della Superbike a Magny Cours. Il 29enne britannico ha scelto autonomamente di partire con le gomme intermedie, decisione decisiva per avere la meglio delle pazze condizioni meteo sul circuito francese.



Gli altri piloti top hanno scelto di partire con le rain, dovendosi però fermare durante le gara per l'usura del battistrada: tra loro anche Tom Sykes e Jonathan Rea che al 13° giro sono rientrati, cambiando rispettivamente con slick e intermedie. Alla fine il pilota della Kawasaki è arrivato terzo, rimontando dieci posizioni, ma rosicchia solo tre punti in classifica al leader mondiale che ha chiuso quarto.



Secondo un solido Van der Mark (Honda), ottimo quinto Lorenzo Savadori (Aprilia) mentre Alex De Angelis (Aprilia) non va oltre il decimo posto. Ora Rea ha 86 punti di vantaggio su Sykes ma gara-2 di domenica dovrebbe corrersi su pista asciutta, condizioni favorevoli alla Ducati: tutto è ancora aperto.