Superbike, Aragon: Davies interrompe ad Aragon il dominio di Rea

Il dominio di Jonathan Rea nel mondiale Superbike viene in parte interrotto. Nella gara 2 del Gp di Aragon trionfa infatti Chaz Davies a bordo della Ducati dopo una grande rimonta dalla decima posizione nella griglia. Il campione del mondo in carica si deve così 'accontentare' del secondo posto mentre sul gradino più bass del podio si piazza l'altra Ducati, guidata da Marco Melandri.



Nella classifica generale Rea mantiene il primato con 145 punti ma se ne vede recuperare 5 da Davies (95) che adesso è in seconda posizione con 4 lunghezze di vantaggio su Tom Sykes.