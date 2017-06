Superbike, Aragon: Davies cade, Rea trionfa e fa pokerissimo

Jonathan Rea trionfa ancora. Il britannico della Kawasaki centra la quinta vittoria in altrettante gare e vola a 125 punti in classifica, dove comanda a punteggio pieno.

Al secondo posto il compagno di team Tom Sykes, che con il podio conquistato in Spagna tocca quota 78. Scivola in terza piazza invece Chaz Davies, che recrimina per una scivolata a un giro dalla conclusione quando era in testa dopo aver respinto per tutta la gara gli attacchi del leader del Mondiale.

Il gallese della Ducati, che aveva tutte le carte in regola per centrare la prima vittoria stagionale, ci riproverà domenica in Gara 2. In casa Ducati si può comunque sorridere per il secondo posto di Marco Melandri, che centra il terzo podio stagionale e raccoglie il massimo al termine di una gara che non l'ha mai visto in lotta per il primo posto. Il distacco da Rea sul traguardo è di oltre 4 secondi.

Molto bene le Yamaha, con Lowes che chiude quarto dopo una grande rimonta (partiva dodicesimo) e Van der Mark alle sue spalle. Sesto posto per la BMW di Torres, davanti alle Aprilia del rientrante Mercado (che aveva saltato le prime due gare per infortunio) e di Laverty.

In Gara 2 partirà in pole position Alex Lowes, davanti a Van der Mark e Torres, con Rea che scatterà ancora una volta dalla nona casella dietro a Sykes e Melandri.