Superbike, ansia per Nicky Hayden: "Le condizioni restano critiche"

Restano critiche le condizioni di Nicky Hayden, il campione statunitense della Superbike, coinvolto in un incidente stradale mentre si allenava in bicicletta nel Riminese e ricoverato da ieri in prognosi riservata, a causa di un trauma addominale e un trauma cranico, all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena.

Nel quadro clinico del pilota - trasportato in elicottero a Cesena dopo essere stato essere stato stabilizzato all'Ospedale 'Infermi di Rimini - non ci sono novità, spiegano dal nosocomio romagnolo: resta ricoverato in rianimazione e le sue condizioni permangono critiche e molto gravi. Il 36enne non è stato operato.

Il motociclista del Kentucky - iridato in MotoGp nel 2006 davanti a Valentino Rossi - è stato travolto da un'auto, ieri, mentre si allenava in bicicletta a Misano Adriatico e ha riportato gravi ferite dopo essere stato sbalzato sul cofano della vettura e avere sfondato il parabrezza mentre la sua bici, spezzata, è finita in un fosso ai lati della carreggiata.

LA CARRIERA

Nicky Hayden, 36 anni, corre con il numero 69, lo stesso usato dal padre quando correva. E' stato campione del mondo in MotoGp nel 2006 con la Honda, in tutto nel motomondiale ha disputato 218 GP con tre vittorie e 28 piazzamenti sul podio. Dalla passata stagione corre in Superbike con la Honda World Superbike, l'anno scorso ha chiuso la stagione al quinto posto. Domenica scorsa ha corso il round iridato di Imola terminando al 12esimo posto gara 2.