Superbike, ad Assen trionfa ancora Rea: è il sesto sigillo

Trionfa sempre Jonathan Rea. Il britannico della Kawasaki vince anche ad Assen e conquista il suo sesto successo stagionale su sette gare nel Mondiale di Superbike. Il campione del mondo in carica, che nonostante il record della pista (più veloce anche di Marquez l'anno scorso) era stato retrocesso in quarta posizione in griglia per aver ostacolato Chaz Davies durante le qualifiche, riesce comunque a centrare il gradino più alto del podio al termine di un duello mozzafiato con la Ducati di Davies, fermato dalla sfortuna e dal ko tecnico della sua moto al penultimo giro. Un ritiro pesantissimo in ottica Mondiale (Rea torna ad avere 75 punti di vantaggio sul gallese), di cui approfitta anche Tom Sykes, che chiude secondo davanti all'altra Ducati di Melandri.