Seconde prove libere MotoGp Giappone, frattura della clavicola per Pedrosa. Lorenzo il più veloce

Frattura della clavicola destra per Dani Pedrosa, vittima di una rovinosa caduta durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, classe MotoGp. Sbalzato dalla moto nell'impegnativa curva 11, lo spagnolo si è poi allontanato dal punto dell'incidente con le proprie gambe, ma è apparso da subito chiaro che non avrebbe potuto riprendere. Rientrerà a breve in Spagna per sottoporsi ad un intervento chirurgico che probabilmente gli imporrà il forfait nel trio di gare ravvicinate di questo mese.



Per quanto riguarda la sessione di libere, il più veloce è stato l'altro spagnolo Jorge Lorenzo: il campione del mondo della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1'45"151 precedendo i piloti della Ducati Andrea Dovizioso (+0"053, ma suo il miglior crono nelle prime prove) e della Suzuki Maverick Vinales (+0"097). Indietro, per ora, i primi due contendenti del titolo iridato: il leader della Honda Marc Marquez (quarto, +0"152) e il rivale della Yamaha Valentino Rossi (settimo, +0"381). Da registrare infine, fra le altre cadute, quella di Eugene Laverty (Ducati): l'irlandese del Pull&Bear Aspar Team è stato ricoverato per sottoporlo a test medici