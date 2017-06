Sbk, Rea concede il bis: è di nuovo campione del mondo

Jonathan Rea è campione del mondo della Superbike 2016. Il nordirlandese della Kawasaki si è aggiudicato aritmeticamente il titolo grazie al secondo posto in gara 1 del GP del Qatar, tenutasi sulla pista di Losail, e vinta da Chaz Davies su Ducati. Sul podio anche Sylvain Guintoli con la Yamaha.

Rea, che aveva 48 punti di vantaggio su Tom Sykes, doveva praticamente soltanto arrivare in zona punti e ha compiuto perfettamente la missione seguendo Davies per tutta la manche. Sykes ha chiuso la gara in quarta posizione con un bel sorpasso a Nicky Hayden proprio all'inizio dell'ultimo giro. Domenica gara 2