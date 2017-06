Rossi, calcetto alla tifosa: spagnoli in rivolta sul web

Nuove polemiche tra Valentino Rossi e la Spagna, un rapporto già rovente per le sfide con Jorge Lorenzo e l'ormai celebre scontro in pista della scorsa stagione con Marc Marquez a Sepang. Questa volta, la rabbia dei tifosi spagnoli è scoppiata sul web: colpa di un video in cui si vede il Dottore su uno scooter che, per farsi strada nella calca del paddock a Valencia, tira un calcetto a una tifosa intenta a fare selfie. Una mossa secca anche se non violenta e che non provoca danni alla ragazza, ma di sicuro non un gesto cortese: ferro e fuoco sui social.

Madre mía Rossi repitiendo la patada...pic.twitter.com/4RLpnXfZkA — Qué desfase!! (@QueDesfase) 13 novembre 2016