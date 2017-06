Rosberg, papà Keke: "Ha seguito le tre regole per un pilota"

"Ho tre regole per un pilota quando arriva in F.1, che sono traguardi da raggiungere. Devi vincere la tua prima gara, devi vincere a Montecarlo e devi vincere il titolo mondiale. È questo che ho sempre detto a Nico. Ora posso mettere una croce anche sull'ultimo punto. Ce l'ha fatta". Keke Rosberg, padre del nuovo campione mondiale di Formula 1, ha spiegato così la sua "regola del tre" a Motorsport.com.

Parlando delle ultime stagioni del figlio ha detto: "Nel 2014 avrebbe potuto vincere il Mondiale qui. È sempre stato vicino a farlo. Naturalmente gli ultimi tre anni sono stati tosti". Al rivale Lewis Hamilton, che ha detto che Nico è stato fortunato a vincere il titolo ha invece replicato: "Ho pensato che Lewis fosse stato fortunato a vincere il titolo due volte, così perché non essere fortunati per una volta? Se si vuole vincere il Mondiale di Formula 1 non si può avere un sacco di sfortuna".