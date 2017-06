Rosberg-Hamilton, ultimo atto ad Abu Dhabi: "Tutto può succedere"

"In questa stagione ho avuto diversi problemi al motore, è capitato solo a me, ma farò di tutto per vincere e alla strategia penserò solo domenica". Ha le idee chiare Lewis Hamilton, che nella conferenza stampa a due con il compagno-rivale alla Mercedes Nico Rosberg alla vigilia dell'ultimo Gp della stagione, assicura: "Io non guardo le sue gare e non credo che ce ne sia stata una meglio delle altre. Il mio obiettivo è vincere la gara, sarà una sfida molto impegnativa. L'unica cosa che posso fare è affrontare la corsa a testa alta e se non andrà come spero, e la stagione non è andata come speravo, cercherò comunque di trarre conseguenze positive. Ho avuto tanti alti e bassi - ha aggiunto il campione del mondo - ma sono riuscito a trasformare le cose negative in positive. Ero a 33 punti e sono quasi riuscito a ribaltare la situazione".

Poi Hamilton, dopo aver fotografato i giornalisti presenti alla conferenza Fia ad Abu Dhabi, ha detto la sua sul cambio dei meccanici a inizio stagione: "Tra dieci anni scriverò un libro, dovrete compralo, racconterò esattamente come è andata". Poi una domanda sul suo rapporto con Rosberg, suo rivale nella corsa al titolo iridato: "Ai tempi dei kart andava benissimo, mangiavamo i cereali insieme e facevamo gite. Io faccio ancora diverse cose, mentre Nico è cambiato, è più concentrato su sé stesso. Abbiamo avuto degli alti e bassi, ma siamo riusciti a gestire il rapporto abbastanza bene. Abbiamo fatto un passo indietro sul fronte della competitività. In generale comunque sono felice del rapporto che abbiamo" ha concluso Hamilton.

ROSBERG: "VOGLIO VINCERE CON RISPETTO"

"E' la seconda volta che arriviamo all'ultima gara, questo aiuta. Lewis ha fatto tante grandi gare ed è stato fortissimo come sempre. Sono emozionato ed entusiasta, cercherò di concludere la stagione con una vittoria, sarebbe magnifico". Alla vigilia della gara che potrebbe per la prima volta consacrarlo campione del mondo, Nico Rosberg non nasconde la propria emozione in vista dall'ultimo duello con l'amico e rivale Lewis Hamilton: "Io rispetto tanto Lewis, è un rapporto diciamo neutro ma questo è un ambiante difficile".

"Questo il week-end più importante della tua vita? No - ha risposto il tedesco - perchè c'è stata la nascita di nostra figlia, evento ovviamente molto più importante. Farò di tutto per vincere, ma in modo rispettoso" ha aggiunto Rosberg.

Anche il pilota tedesco ha parlato dello scambio dei meccanici a inizio stagione in Mercedes: "E' stato fatto per avere uno spirito di squadra e un morale diverso. Si è deciso di fare così anche se all'inizio non ci siamo sentiti molto a nostro agio, ma alla fine è andata bene".