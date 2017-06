L'ultima trovata della Red Bull Racing per scatenare i suoi piloti in pista e far parlare del brand è stata pubblicata oggi sulla pagina Facebook ufficiale del team: una divertentissima gara sull'A1 Ring in Austria con Ricciardo e Verstappen impegnati in un giro di pista con auto e caravan al gancio. Per fortuna i poveri rimorchi erano vuoti...