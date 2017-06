Rally, tragedia a Torino: morto un bimbo di 6 anni

Il rally Città di Torino finisce in tragedia: un bimbo di 6 anni è morto in seguito ad un incidente a Coassolo, illeso il fratellino di tre anni mentre i genitori sono rimasti feriti. Stando alle prime testimonianze, la vettura coinvolta nell'incidente ha sbandato dopo aver urtato il cordolo stradale e ha travolto il pubblico uscendo di strada. Secondo il navigatore, il pilota ha perso il controllo perché potrebbe aver avuto un malore.



La corsa dell'auto si è quindi conclusa sul pubblico e il bimbo di sei anni, residente del luogo, ha avuto la peggio. Inutile l'intervento di carabinieri, ambulanza ed elisoccorso. Il Rally Team Eventi, che organizzava l'evento, ha commentato così: "Siamo addoloratissimi, la gara è stata sospesa. In 32 anni non era mai successa una cosa del genere. Ci sono dei fattori da chiarire".