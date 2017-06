Rally, Ogier rompe il digiuno in Germania

Sebastian Ogier batte un colpo e torna alla vittoria con la Volkswagen Polo WRC dopo sei mesi di digiuno (ultimo successo a Montecarlo). In Germania, il pilota francese tiene dietro le Hyundai di Sordo e Neuville staccati di 20 secondi: lo spagnolo e il belga divisi da un solo decimo dopo 300 km di prova. Dopo la prova di Trier, in classifica generale Ogier aumenta il vantaggio sull'altra i20 di Mikkelsen, solo quarto davanti a Paddon.



"Mi mancava questa sensazione - le parole di Ogieri -. E' stato molto eccitante tornare a vincere anche perché è passato tanto tempo dall'ultima volta in cui mi sono trovato a battagliare così. Sono dovuto andare davvero forte per battere gli altri ragazzi".



La Power Stage finale (e i relativi tre punti bonus) è andata a Neuville, che ha preceduto Jari-Matti Latvala e lo stesso Ogier.