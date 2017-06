Rally, nel 2017 l'addio di Volkswagen

La decisione era nell'aria e, anche se non è ancora ufficiale, sembra ormai presa: Volkswagen dice addio al mondiale rally nel 2017. Fonti interne alla casa tedesca, citate da Autosport, hanno sostanzialmente confermato la notizia, che segue l'abbandono di Audi (controllata della Volkswagen) dalle competizioni Endurance. Inizialmente si credeva che la Polo R campione con Ogier sarebbe potuta andare avanti almeno un altro anno ma così non sarà, nonostante il no comment dei tedeschi.



La prova in Australia del 17 novembre sarà quindi con tutta probabilità l'ultima della Volkswagen dopo 4 stagioni di trionfi con Sebastian Ogier al volante, 42 vittorie per otto titoli vinti tra mondiali piloti e costruttori. A questo punto sul mercato rimarranno grandi nomi come il pilota francese ma anche Latvala e Mikkelsen.